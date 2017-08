Livestream - Die Samstags-Qualifikation der DTM in Zandvoort

19.08.2017 | 35:00 Min. | Verfügbar bis 19.08.2017 | Das Erste

Rasanter Motorsport in der DTM in den Dünen Hollands: das Rennwochenende in Zandvoort. Sehen Sie hier und auf ONE ab 11:35 Uhr die Samstags-Qualifikation live.