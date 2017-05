Video starten, abbrechen mit Escape

Video: DTM - die Siegerehrung vom Samstag

Sportschau | 20.05.2017 | Länge: 03:46 Min.

Lucas Auer fährt am ersten Renntag am Lausitzring seinen zweiten Saisonsieg ein und gewinnt vor Robert Wickens und René Rast. Die Siegerehrung vom Lausitzring in voller Länge. | video