Video: Haug blickt mit Co-Kommentator Winkelhock auf den Norisring

Sportschau | 30.06.2017 | Länge: 54 Sek.

Markus Winkelhock ist am Norisring zahlreiche Rennen in verschiedenen Rennklassen gefahren, nun unterstützt er als Co-Kommentator neben der Strecke das Renngeschehen. ARD-DTM-Experte Norbert Haug blickt mit dem Meister am Mikrofon auf das Wochenende. | video