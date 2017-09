DTM - Das komplette Samstags-Qualifying vom Nürburgring

Video starten, abbrechen mit Escape

Video: DTM - Das komplette Sonntags-Rennen aus Zandvoort

Sportschau | 20.08.2017 | Länge: 01:28:02 Std.

Die DTM fährt ihren zwölften Saisonlauf in Zandvoort an der Nordseeküste. Sehen Sie hier das Sonntags-Rennen in voller Länge. Der Sieger des Rennens wurde später von den Rennkommissaren wegen Spritmangels disqualifiziert und der Mann auf Platz zwei gewann. | video