Analyse - Mortaras halsbrecherische Aufholjagd

Sportschau | 15.10.2016 | 03:16 Min. | Verfügbar bis 15.10.2017 | Das Erste

Edoardo Mortara hat beim Samstags-Rennen am Hockenheimring alles versucht, um im DTM-Titelkampf seine Position zu verbessern. Der 29-Jährige startete eine spektakuläre Aufholjagd, nachdem es lange Zeit so aussah, als ob er sich an Timo Glock die Zähne ausbeißen würde.