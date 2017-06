Norbert Haug - Es wird heiß beim DTM-Rennen in Budapest

Sportschau | 14.06.2017 | 05:01 Min. | Das Erste

An der Spitze der DTM-Wertung zeichnet sich nach vier Rennen ein Zweikampf zwischen Lucas Auer (Mercedes) und Audi-Pilot Jamie Green ab. Doch bei der Leistungsdichte in der DTM kann sich das schnell ändern. ARD-Experte Norbert Haug blickt voraus auf das heiße DTM-Rennwochenende am Hungaroring.