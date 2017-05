Haugs Ausblick auf die neue DTM-Saison

Die DTM steht am Hockenheimring in den Startlöchern für die neue Saison, bei der Norbert Haug der ARD wieder als DTM-Experte zur Seite steht. In seinem Saisonausblick betrachtet der ehemalige Mercedes-Motorsportchef die umfangreichen Regeländerungen von Gerhard Berger und potentielle Titelkandidaten.