Motorsportbund-Präsident Hans-Joachim Stuck im Interview

Herr Stuck, hat Marco Wittmann den DTM-Titel 2016 verdient?

Hans-Joachim Stuck: Ganz klar: ja! Für mich ist er ein fahrerisches Highlight. Es gibt ja immer gute und sehr gute Fahrer. Und ganz wenige überragende - so wie Wittmann in der DTM. Marco ist ein Ausnahmefahrer wie Michael Schumacher, Sebastian Vettel in seiner Red-Bull-Zeit oder Nico Rosberg in der Formel 1.

Was zeichnet Wittmann besonders aus?

Stuck: Er ist nicht nur ultraschnell, sondern er fährt eben auch hochintelligent. Klar, er hat ein gutes Auto und sein Team managt ihn perfekt. Aber er hat auch dieses Fahrgefühl, nie etwas kaputtzufahren und unfassbar konstant zu sein.

Manchem Fan geht aber auch zu wenig ins Risiko. Warum mögen Sie als alter Racer seine Fahrweise?

Stuck: Weil du eigentlich nur auf diese Weise Titel gewinnen kannst. Marco hat exakt das Gefühl, wann es auch mal reicht, einen fünften Platz mitzunehmen - oder eben den vierten am Ende in Hockenheim. Es gibt genug Vollgas-Tiere - aber als Champion musst du das Gaspedal eben auch mal lupfen.

Eines der von Ihnen genannten Vollgas-Tiere ist Edoardo Mortara. Wo liegt seine Qualität?

Stuck: Klar ist der auch super-schnell. Aber er hält eben auch in jede Lücke rein, selbst wenn sie nur einen Meter breit ist und man eigentlich zwei Meter bräuchte.

Ist seine mutige und riskante Fahrweise nicht ein belebendes Element für die DTM?

Stuck: Doch, klar, man muss eben nur Rasen und Lupfen vernünftig paaren. Aber grundsätzlich ist es doch super, dass wir so verschiedene Typen haben und nicht alle gleichgeschaltet sind, so wie ich manchmal in der Formel 1 das Gefühl habe. Da lobe ich es mir doch, wenn da mal ein Lewis Hamilton in der Pressekonferenz die Kollegen mit seinem Handy veralbert - so ist wenigstens mal was los. Es geht doch um Unterhaltung für die Fans, wir fahren hier ja nicht für uns selbst.

Für Unterhaltung war 2016 in der DTM gesorgt - der Titelkampf war bis zum letzten Wochenende spannend - das hätte sich der DMSB-Boss vermutlich nicht besser malen können?

Stuck: Klar, das ist der Idealfall. Aber es geht weniger um den DMSB-Boss, als um die Fans - und die hatten in der Tat bis zum letzten Hockenheim-Wochenende extrem viel Spaß.

Allerdings hat die DTM für diese Spannung auch künstlich gesorgt - durch die Vorteile für BMW. War es rückblickend richtig, den Münchenern die Vorteile bei Gewicht und Spoilerbreite zu schenken?

Stuck: Ja, und zwar zu 100 Prozent. Und zwar gleich zweimal: Erstens die Vorteile einzuräumen. Und zweitens, sie auch während der Saison nicht zurückzunehmen.

Das müssen Sie uns erklären. Oder vielmehr den Fahrern von Audi und Mercedes.

Stuck: Gerne. Erstens: Es gab auch mal eine Lex Audi und es gab auch mal Ausnahmen für Mercedes - BMW ist also kein Einzelfall. Es geht in dieser Serie vor allem um eins: Spannung. Da sind sich alle drei Hersteller einig. Wenn mal vor der Saison einer in den Eimer greift, dann setzt man sich in dieser Rennserie zusammen und rettet ihn vor dem Desaster. Wir haben nun mal keine Markenvielfalt wie anderswo, wo 14 Hersteller mitfahren. Wir haben drei. Und wenn einer nur hinterfährt, haben wir - und die Fans - ein Problem. Dann wird es nämlich langweilig. Ich freue mich für die DTM, dass man das dann konstruktiv gemeinsam angeht.

Aber als mit Wittmann ein BMW führte und alle drei Hersteller zumindest Teile der Vorteile rückgängig machen wollten - wieso haben Sie das abgelehnt?

Stuck: Weil es keinen Anlass gab, in die laufende Saison einzugreifen. Wir wollten Spannung. Wir hatten Spannung. Also warum irgendetwas korrigieren?

Weil jetzt vor jeder Saison ein Rennstall ankommen und auf diesem Weg Versäumnisse kaschieren kann.

Stuck: Ich gebe zu: Das wünscht sich keiner bei uns. Aber es ist und bleibt eine Stärke der DTM, diese Korrektur-Möglichkeit zu haben. Nochmal: Wir haben nur drei Marken, es ist mit den Reifen und der Aerodynamik eh schon viel gleichgeschaltet - und diese Serie lebt sehr von der Spannung.

Warum gibt es eigentlich nur diese drei Rennställe? Ist die DTM eine geschlossene Gesellschaft?

Stuck: Im Gegenteil! Wir sind da total offen. ITR-Chef Hans-Werner Aufrecht ist da auch sehr aktiv, zuletzt hatten wir am Nürburgring Japaner da und haben viele Gespräche geführt. Es wäre mehr als wünschenswert, wenn da etwas käme. Aber noch wichtiger ist, dass keiner aussteigt - denn mit zwei Rennställen brauchst du keine Meisterschaft zu fahren.

Droht dieses Szenario denn?

Stuck: Für 2017 und 2018 ist die DTM gesichert. Aber wer weiß, wie sich danach alles entwickelt? Was die Hersteller wollen? Und was vor allem die Fans wollen?

Im zweiten Teil unseres Interviews äußert sich Hans-Joachim Stuck über mögliche Neuerungen in der DTM - und zu den vielen derben Beleidigungen der Fahrer untereinander mit Mattias Ekström an vorderster Front.

Stand: 17.10.2016, 08:30