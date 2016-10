Großes Finale am Hockenheimring

Es sind nur 14 Punkte - ein Hauch, in der so engen DTM . Aber mit diesem Vorsprung in der Meisterschaft kann Marco Wittmann erst einmal beruhigt in die letzten und entscheidenden beiden Rennen in Hockenheim gehen. Edoardo Mortara ist der einzige Fahrer, der dem 26-Jährigen den Titel noch streitig machen kann. Wittmann gegen Mortara, BMW gegen Audi - es kommt ab Samstagmittag zum großen Showdown.

Verfolger Mortara gibt sich jedenfalls kämpferisch: "Normalerweise sind wir ganz gut in Hockenheim" , sagt der Schweizer. Zu Saisonbeginn konnte Mortara gleich das erste Rennen dort gewinnen. Allerdings ist der Druck auf ihn ungleich größer als damals. "Ich musste in der Woche viel arbeiten. Das war auch ganz gut so, weil ich dadurch abgelenkt war. Ich muss zugeben, ich bin schon ein wenig nervöser als sonst" , sagt Mortara.

Wittmann, der Eichhörnchenfahrer

Die Taktik, die Mortara einschlagen muss, ist eindeutig: Mindestens ein Rennen muss er wohl gewinnen, im zweiten deutlich vor Wittmann landen. Zurückhaltung dürfte deshalb für ihn kaum angesagt sein. 50 Punkte sind schließlich noch zu vergeben. Die Titel-Entscheidung ist noch offen, auch wenn Mortara die deutlich schlechtere Ausgangssituation hat.

"Unsere Autos sind im Rennen normalerweise schneller als in der Quali" , sagt Mortara. Ein freundlich verpackter Hinweis des 29-Jährigen an Wittmann, dass dieser stets auf der Hut sein sollte, selbst wenn er am Samstag oder Sonntag nach der Qualifikation vor Mortara an den Start gehen würde. Und wie sieht Wittmann seine Situation?

Wittmann kann abwarten und schauen

"Viele stempeln mich immer als den Eichhörnchenfahrer ab, aber jeder weiß, dass ich nicht immer klein beigebe und auch mal Risiko gehen kann" , sagte Wittmann, nachdem er sich in Ungarn nach dem Start einen heißen Kampf mit Mortara geleistet hatte - und als Sieger aus diesem materialfordernden Wettstreit hervorging. Auch wenn Wittmann schlussendlich noch disqualifiziert wurde, seine Botschaft war eindeutig: "Wer mich besiegen will, der darf mit heftigem Widerstand rechnen."

Dass Wittmann allerdings in Hockenheim gleich zu Beginn ähnlich aggressiv zu Werke gehen wird, darf bezweifelt werden. Der DTM-Sieger von 2014 kann erstmal schauen und darauf reagieren, was sein großer Kontrahent Mortara machen wird. Und Wittmanns große Stärke ist ohnehin, die Position des aufmerksamen Beobachters einzunehmen, der immer dann zusticht, wenn er seine Chance als gekommen betrachtet.

Bessere Nerven entscheiden

Mit dieser meist wenig spektakulären Vorgehensweise hat er in dieser Saison so viele Punkte gesammelt, dass er das Fahrerfeld so kurz vor dem Saisonende anführt. "Ich fokussiere mich auf meinen Job und versuche, die Konzentration hoch zu halten" , sagt er gewohnt cool.

Sowohl für die Fahrer als auch für die Zuschauer sind diese beiden Rennen an Spannung kaum zu überbieten. Und doch hat Edoardo Mortara noch einen entscheidenden Hinweis für alle Beteiligten parat: "In der DTM weiß man nie, ob man konkurrenzfähig ist" , sagt der Schweizer. Aber zumindest dieses Problem hat er mit Marco Wittmann auch an diesem Wochenende gemeinsam.

Stand: 14.10.2016, 08:30