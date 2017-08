DTM - Timo Glock feiert Sieg in Zandvoort

Glock, der im Qualifying ein BMW -Quartett an der Spitze angeführt hatte, leistete sich auf der anspruchsvollen Piste in den Dünen Hollands keinen Aussetzer und sammelte so souverän 25 Punkte für seinen Erfolg. Leicht sei es aber nicht gewesen, verriet er unmittelbar nach seinem fünften Rennsieg in der DTM am sportschau-Mikro: "Ich hatte große Probleme mit den Reifen, hatte am Ende Angst, dass der linke Vorderreifen noch hochgeht. Aber zum Glück ist alles gutgegangen."

Auf Rang zwei folgte der aktuelle Champion Marco Wittmann, der Belgier Maxime Martin machte einen BMW-Dreifach-Triumph perfekt.

"Holt mich doch rein!"

Das Rennen lebte von Beginn an vom Reifenpoker der Teams. Vor allem die auch schon im Qualifying überlegenen BMW setzten auf einen frühen Pflicht-Boxenstopp, während Rast darauf spekulierte, in der zweiten Hälfte des Rennens möglichst frische Pneus zu haben.

Dementsprechend zögerte der Audi-Pilot, der seine erste komplette DTM-Saison absolviert, seinen Besuch in der Box hinaus. Das erwies sich am Ende als Fehler: Rast verlor hinter dem vierten starken BMW von Augusto Farfus Sekunde um Sekunde, rief zwischendurch schon fast verzweifelt an seine Box: "Wir müssen etwas machen, holt mich doch rein!"

Trostpflaster dank Ekström-Patzer

Doch Audi setzte auf eine andere Strategie und holte Rast erst in der 18. Runde rein. Als er wieder auf die Strecke bog, war er plötzlich nur noch 14. - und es ging um Schadensbegrenzung. Mit nun wieder guten Reifen machte der 30-Jährige zwar noch einige Plätze gut, doch im Kampf um Rang sieben biss er sich die Zähne an Mercedes-Pilot Paul Di Resta aus. Nach einem leichten Verbremser musste Rast dann auch noch Gary Paffett passieren und wurde am Ende Neunter.

Trotzdem gab es am Ende ein Trostpflaster für Rookie Rast. Weil sich Titel-Konkurrent Mattias Ekström nach seinem Boxenstopp einen Doppel-Fehler leistete und mit kalten Reifen ohne viel Grip gleich zweimal ins Kiesbett rutschte, holte sich Rast die Spitze in der Gesamtwertung von Ekström zurück und liegt nun vor dem Sonntags-Rennen (20.08.17, Qualifying ab 11.55 Uhr bei One, Rennen ab 15 Uhr im Ersten und bei sportschau.de) wieder mit einem Zähler vorne.

Auch Auer verliert an Boden

Ob BMW Augusto Farfus tatsächlich als fahrenden Bremsklotz gegen Rast eingesetzt hatte, um dem Spitzen-Trio den Rücken freizuhalten, vermochte Timo Glock auf ARD-Nachfrage nicht zu beurteilen: "Im Qualifying hatte Augusto noch eine sehr gute Pace. Was jetzt im Rennen los war, kann ich nicht sagen."

Einer der Verlierer des Rennens war neben Ekström auch Lucas Auer, der vor dem Rennen noch Dritter der Gesamtwertung war. Bei einem missratenen Überholversuch des Österreichers gegen Nico Müller prallte er am Audi des Schweizers ab, durchpflügte ebenfalls das Kiesbett ab und blieb am Ende punktlos.

