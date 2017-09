Das Samstags-Rennen in Spielberg

DTM - Ekström triumphiert in Spielberg

Von Marco Schyns und Jörg Strohschein

Mattias Ekström hat das Samstags-Rennen in Spielberg gewonnen. Audi dominierte auf der Strecke in Österreich. Der Wettbewerb wurde erstmals in dieser Saison ohne Zusatzgewichte gefahren.