Das Samstags-Rennen in Nürburgring

DTM - Lucas Auer krönt den Mercedes-Tag

Von Jörg Strohschein

Lucas Auer hat mit seinem Sieg beim Samstags-Rennen am Nürburgring wieder in den Titelkampf eingegriffen. Mercedes profitierte an diesem Regentag von taktischen Fehlern der Konkurrenz.