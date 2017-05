Ein wachsamer Umgang mit den Reifen wird nach den Regeländerungen in der 2017er-Saison deutlich wichtiger als zuvor - da kann die große Rennerfahrung von Gary Paffett durchaus ein Trumpf sein. Der Brite ist bereits seit 2003 in der DTM dabei und bewies an den ersten beiden Test-Tagen in Hockenheim jeweils mit der Bestzeit, dass er seinen Mercedes schon hervorragend im Griff hat. Um wirklich vorne zu landen, muss Paffett aber sein "Top-oder-Flop" der Vorsaison abstellen: Fünfmal fuhr er in die Top-Fünf - in den anderen 13 Läufen punktete er gar nicht!