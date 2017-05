Zuletzt Vorteile für Audi

Schaut man auf die drei Rennställe, die in den vergangenen Jahren den Saisonauftakt in Hockenheim bestimmt haben, geht die Tendenz zu den vier Ringen: Audi gewann drei der vergangenen vier Rennen auf dem Traditionskurs, Mercedes war 2012 und am Samstag 2016 erfolgreich, die beiden Triumphe von BMW liegen bereits drei und vier Jahre zurück. Dazu leistete sich Mercedes auch mal einen Totalausfall und blieb 2014 komplett punktlos.

Die 707 vergebenen Punkte in den vergangenen sieben Jahren - also in dem Zeitraum, in dem die drei Rennställe Audi, BMW und Mercedes gegeneinander antreten - weisen aber eine ziemlich ausgeglichene Bilanz aus: 243 Zähler gingen an Audi, 238 an Mercedes und 226 an BMW. Von daher haben Berger und Stuck womöglich Recht mit ihrer Zurückhaltung beim Benennen der Favoriten.

"Du musst überall optimal performen"

Edoardo Mortara stellt aber klar: "Wenn du am Ende das Ding gewinnen willst, und das ist mein Ziel für 2017, dann darfst du dich nicht nur auf deine Lieblingsstrecken verlassen, sondern musst überall optimal performen."

Paul Di Resta pflichtet ihm bei: "Es macht einen Top-Fahrer aus, sich in kurzer Zeit auf die unterschiedlichsten Herausforderungen einzustellen. Und ich will am Saisonende top sein."

Stand: 05.05.2017, 00:52