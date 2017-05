Für die neue Saison bietet Das Erste den Zuschauern der DTM außerdem ein ganz besondere Highlights: Meister am Mikrofon! Unter diesem Titel wird Kommentator Philipp Sohmer immer wieder ehemalige Champions und weitere Rennsportgrößen als Gäste in der Reporterkabine begrüßen. Als ideale Ergänzung zur gewohnt fundierten Analyse des ARD -DTM-Experten Norbert Haug in der Boxengasse vor und nach den Rennen, liefern die Meister am Mikro den Zuschauern wertvolle Cockpit-Erfahrung während der Rennen.

Champion Wehrlein, Bernd Schneider und Strietzel Stuck als Co-Reporter

Den Auftakt in Hockenheim macht der DTM-Champion des Jahres 2015 und aktuelle Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein. Für die weitere Saison haben sich Meister aus der kompletten DTM-Historie angekündigt: " Mr. DTM" Bernd Schneider, Hans-Joachim "Strietzel" Stuck, Timo Scheider, Martin Tomczyk und viele weitere bereichern die Rennen mit ihrem Fachwissen und exklusiven Einblicken bei den 18 Rennen, die Das Erste und sportschau.de alle live übertragen.

Nachwuchs mit großem Namen in der Reporterkabine: Mick Schumacher

Daneben werden andere große Namen des Rennsports die Zuschauer in der Kommentatorenkabine unterhalten. Am Sonntag in Hockenheim wird erstmals in seiner Karriere Formel-3-Pilot Mick Schumacher ein Rennen am Mikrofon begleiten. Eine spannende Premiere der ganz anderen Art.

Das Qualifying zu den Rennen zeigt die ARD erneut live bei one. Hintergründe, Liveticker und alles Wichtige rund um die DTM gibt es online bei sportschau.de und in den Sportschau-Kanälen der sozialen Netzwerke.

Die Sendezeiten am ersten Mai-Wochenende:

Samstag, 6.5.2017, live: 11:30 Uhr Qualifikation (one), 14:30 - 16:00 Uhr Rennen (Das Erste).

Sonntag, 7.5.2017, live: 12:15 Uhr Qualifikation (one), 15:00 - 16:30 Uhr Rennen (Das Erste).

