Schon früh in der Saison hat DMSB -Chef Hans-Joachim Stuck über René Rast zu sportschau.de gesagt: "Wie konnte Audi diesen Mann so lange für die DTM übersehen?" "Strietzel" wurde eindrucksvoll bestätigt: Der Rookie raste nicht nur in die Herzen der Fans, sondern war von Beginn an extrem konkurrenzfähig: Mit drei Siegen holte der Mindener die meisten aller Piloten und hat vor dem großen Finale in Hockenheim sogar noch Titelchancen.