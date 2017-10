Der Journalisten-Leitsatz "No jokes with names" hat in Zeiten der Sozialen Netzwerke wesentlich an Bedeutung verloren. Und so muss ein Augusto Farfus nach mickrigen 29 Punkten in der laufenden Saison damit leben, mal als "Parkfuß", mal als " Plattfuß" verspottet zu werden. Erst im achten Rennen 2017 fuhr der Brasilianer überhaupt zum ersten Mal in die Top Ten und auch danach sammelte er für die Neuvergabe der Cockpits 2018 nur sehr wenige Argumente.