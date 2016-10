Ein Eichhörnchen und zwei Rookies - die DTM-Tops 2016

Nico Müller (Audi)

In der Vorsaison zählte Audi-Mann Nico Müller noch zu den großen Enttäuschungen: Mit gerade mal 26 Zählern belegte er den 21. Rang in der Fahrerwertung. Diese Ausbeute hat er nun schon vor dem Abschlusswochenende in Hockenheim mehr als verdreifacht und mit dem Triumph beim Sonntagsrennen in Nürnberg auch Eingang in die Siegerliste der DTM gefunden. Sein Fazit: "Es war meine erste Saison im Audi Sport Team Abt Sportsline, daher kam einiges Neues auf mich zu. Ich habe mich aber in Kempten und in der Garage meines Teams sehr schnell wohlgefühlt. Die Jungs sind zu einer zweiten Familie für mich geworden, und wir konnten das auch in Resultate umsetzen – zum Beispiel am Norisring mit meinem ersten DTM-Sieg beim Heimrennen von Audi. Ich konnte einige Ausrufzeichen setzen. Hier und da hatten wir einen Tiefpunkt, was die Qualifying-Performance angeht – aber auch da sind wir wieder auf einem guten Weg."