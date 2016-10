Ekström übertreibt, Scheider ohne Gasfuß - die DTM-Flops 2016

António Félix da Costa (BMW)

Platz sieben beim Auftakt in Hockenheim, Platz drei im 16. Saisonrennen in Budapest. Aber was da Costa in den 14 Rennen dazwischen gemacht? Wenig: nur zweimal gepunktet, Platz 18. Dazu ist er auch noch neben Maxi Götz das zweite Lieblingsopfer der Verbalattacken von Mattias Ekström und muss sich als Pappnase, Nasenbohrer oder Clown bezeichnen lassen - eine Saison zum Vergessen für den Portugiesen, und es ist seine vorerst letzte. Gegenüber sportschau.de bilanziert er: "Hockenheim wird für mich besonders emotional, weil es meine letzten beiden DTM-Rennen sind. Dann nehme ich Abschied vom BMW Team Schnitzer. Ich habe mich in der DTM von Beginn an wohl gefühlt – das war auch in dieser Saison so. Es ist toll, dass unsere Formkurve nach einem schwierigen Jahr nun noch einmal nach oben zeigt. Platz drei in Budapest war der perfekte Lohn für die harte Arbeit der gesamten Mannschaft."