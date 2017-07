"Das ist verrückt. Dritter, Zweiter, Erster in den letzten drei Rennen. Das Auto war Wahnsinn, ich bin total glücklich“ , sagte Martin, als er am ARD -Mikrofon auf das Rennen am Sonntag (02.07.2017) zurückblickte. Wie bereits am Vortag konnte sich ein BMW durchsetzen. Am Samstag hatte sich Bruno Spengler den Sieger-Champagner verdient.

Während es ganz vorne gegen Ende des Rennen eher unspektakulär zuging und Martin vom zweitplatzierten Lucas Auer nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis gebracht werden konnte, wurde es dahinter in der letzten Runde noch einmal richtig turbulent.

Mortara profitiert

In der letzten Kurve fuhr der bis dahin viertplatzierte Marco Wittmann (BMW) seinem Vordermann Mattias Ekström (Audi) aufs Heck und schob damit den Schweden leicht von der Bahn. Der lachende Dritte war Edoardo Mortara, der so mit seinem Mercedes von Platz fünf noch auf den dritten Platz vorfahren konnte. "Ich konnte sehen, dass Wittmann sehr racy war. In der letzten Kurve, das war unglaublich" , sagte Mortara.

Ekström war entsprechend enttäuscht und auch leicht verärgert. " Jeder will aufs Podium, es ist legitim, dass jeder kämpfen will. Aber die letzte Kurve kann man auch anders machen", sagte Ekström, der seine Gesamtführung vor Auer behaupten konnte (89:87 Punkte). "Ich bekomme ja ein paar Punkte für Platz vier, aber Platz drei wäre noch besser gewesen."

Wittmann bekam für seine harte Gangart von der Rennleitung eine Strafe ausgesprochen. Er erhielt eine Verwarnung - seine dritte. Deswegen muss der aktuelle Champion beim nächsten Rennen eine Strafversetzung in der Startaufstellung um fünf Plätze hinnehmen.

Schwerer Crash von Paffett und Rockenfeller

Das Rennen wurde indes von einem schweren Unfall überschattet. In Runde 34 verlor Gary Paffett (Mercedes) nach einer kleinen Berührung mit Jamie Green (Audi) die Kontrolle über seinen Boliden, raste zunächst in die Leitplanke und rutschte von dort aus genau in das Fahrzeug von Mike Rockenfeller.

Der Mercedes schlug in die Fahrertür von Rockenfeller ein, beide Autos waren total zerstört. Sowohl Paffett als auch Rockenfeller scheinen aber glücklicherweise mit kleineren Blessuren davon gekommen zu sein. Paffett klagt nach ersten Meldungen aus dem Krankenhaus über Rippenbeschwerden, Rockenfeller hat sich laut Audi am linken Fuß einen Bruch des fünften Mittelfußknochens zugezogen.

Martin fährt das Rennen nach Hause

Beim Restart eine halbe Stunde nach dem Unfall und nach der Reparatur der Leitplanke setzte sich Martin nach einem Überholmanöver erneut vor Auer und gab die Führung nicht mehr her.

Stand: 02.07.2017, 20:05