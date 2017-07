DTM – Engel feiert Rennsieg in Moskau

Pole-Mann Spengler erwischte in seinem BMW sehr gute erste Runden und setzte sich vom Feld ab, Audi-Pilot Ekström und Markenkollege Rast konnten nur mit Mühe folgen. Auch Mercedes-Fahrer Paul Di Resta performte vor allem zu Beginn stark und schob sich zwischen die beiden Audis.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Quartett um Rennsieger Engel bereits den Pflichtboxenstopp absolviert. Genauso wie Vorjahres-Champion Marco Wittmann, Rookie Loic Duval und BMW-Pilot Tom Blomqvist kam Engel schon nach der ersten Runde an die Box. Für Blomqvist war es der Versuch, einen verkorksten Tag irgendwie zu retten.

Der Brite hatte im Qualifying zwar die schnellste Runde hingelegt, wurde aber wegen zu wenig Restbenzins im Auto disqualifiziert und musste aus der letzten Reihe starten.

Safety-Car-Phase zur Unzeit

So ging Spengler von Position eins aus ins Rennen - musste dann aber in der fünften Runde eine Safety-Car-Phase zur Unzeit für den Führenden hinnehmen. Am Rennwagen von BMW-Markenkollege Maxime Martin überhitzten die vorderen Bremsen und fingen Feuer. Der Belgier bog unfreiwillig in die Streckenbegrenzung ab und löschte das Feuer an den Vorderrädern selbst.

Nach den frühen Boxenstopps fiel es schwer, den Überblick über das Renngeschehen und die Positionen im Feld behalten. Lange führte das Quartett der frühen Stopper. Als Maro Engel (Mercedes) Marco Wittmann aber überholte, begann eine turbulente Phase. Duval wurde in seinem Audi komplett durchgereicht. Auch Blomqvist konnte mit seinen abgefahrenen Reifen die Angriffe der Konkurrenz nur bedingt abwehren.

Ganz vorn spielte Nico Müller den Prellbock für seine Audi-Kollegen Mattias Ekström und René Rast, wobei Letzterer von Rang zehn aus so gut wie keine Chance hatte, in die Entscheidung um das Siegerpodest einzugreifen.

Ekström nutzt Schützenhilfe perfekt

Ekström nutzte die Schützenhilfe seines Markenkollegen Müller, der erst in der vorletzten Runde in die Box kam, perfekt und arbeitete sich Platz um Platz nach vorne. Als er Rang zwei von Marco Wittmann übernahm, schien Engels Rennsieg in Gefahr zu sein – aber dann erreichte der Mercedes-Pilot die rettende Ziellinie.

"Ich habe gesehen, dass Eki immer näher kam" , sagte ein glücklicher Engel nach dem Rennen: "Das waren die längsten fünf Runden meines Lebens."

Ekström wieder Tabellenführer

Der Zweitplatzierte Ekström übernahm nach einem starken Rennen aber erneut die Tabellenführung. "Das war irrewild und auch ein bischen hardcore", kommentierte der Schwede das Rennen: "Das hat richtig viel Spaß gemacht. Wenn du so ein geiles Rennen hast, macht das umso mehr Spaß."

Mike Rockenfeller, der sich bei seinem heftigen Crash am Norisring einen Bruch im linken Fuß zugezogen hatte, erlebte nach seinem Podestplatz im Samstagsrennen ein aufregenden Sonntag und beendete das Rennen auf Rang sieben. Tom Blomqvist, der seinen ersten Startplatz wegen eines Reglement-Verstoßes verloren hatte und am Ende des Feldes starten musste, kam mit einer guten Performance noch auf Rang acht.

Stand: 23.07.2017, 14:48