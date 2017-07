"Bis auf meinen Start ist heute alles perfekt gelaufen" , kommentierte Rookie Rast seinen zweiten Saisonsieg und seinen Sprung von Platz fünf auf eins in der Gesamtwertung. "Mike hat hinter mit aber auch ordentlich Druck gemacht."

Noch mehr drin für Rockenfeller

Rockenfeller, der tatsächlich auf Krücken in sein Auto und später auch zur Siegerehrung gehumpelt war, deutete am Sportschau-Mikrofon sogar an, dass noch mehr möglich gewesen wäre: "Es lief super, und jeder hat gesehen, wie schnell ich unterwegs war. Aber René ist in der Fahrerwertung vorn, und dann ist das halt so."

Zuvor hatte er wegen seiner Verletzung mit dem gesunden rechten Fuß sowohl Brems- als auch Gaspedal bedienen müssen - eine grandiose Vorstellung.

Wittmann auf Platz drei

Marco Wittmann, der in dieser Saison deutlich aggressiver fährt als in den Jahren zuvor, holte sich mit Platz drei einen Podestplatz. Vierter und bester Mercedes wurde der Kanadier Robert Wickens.

Das Rennen hatte eine recht turbulente Startphase. Vorne kamen Rast und Rockenfeller gut weg, dahinter spielten sich die ersten Rangeleien ab: Timo Glock und Mattias Ekström kamen sich ins Gehege genauso wie Augusto Farfus und Mike Rockenfeller, der den heranfliegenden Brasilianer leicht von der Piste abdrängte. Farfus musste daraufhin außerplanmäßig an die Box, Rockenfeller und Glock wurden für ihre Fahrweise verwarnt.

Hartes Duell mit Glock

Größter Profiteur der Zweikämpfe vor ihm war Wittmann, der zwar das Qualifying gewonnen hatte, aber wegen seiner am Norisring kassierten dritten Verwarnung dieser Saison das Rennen von Platz sechs aus beginnen musste. Schnell hatte sich der aktuelle Champion auf Rang vier vorgearbeitet, übertrieb es fast im Zweikampf mit Markengefährte Timo Glock und rutschte leicht von der Strecke.

Wittmann legte kurzerhand seinen Pflichtboxenstopp ein und schob sich am Ende durch diese taktische Finesse an Glock auf Rang drei vor. Im zweiten Teil des Rennens lieferte sich der BMW -Pilot ein Duell mit dem besten Mercedes, Robert Wickens. Am Ende aber machte Wittmann, der ein besseres Reifenmanagement betrieben hatte, mit einem starken Überholmanöver den Platz auf dem Podium fix.

Ekström verliert Tabellenführung

Mitte des Rennens packte Mattias Ekström der Ehrgeiz, als er sich mit Gary Paffett anlegte, dabei aber den Kürzeren zog und drei Plätze einbüßte. Bei der Aktion beschädigte sich der 39 Jahre alte Schwede seinen Audi noch mehr und schenkte durch diese ziemlich ungestüme Aktion die Tabellenführung her. Lucas Auer fuhr ein solides Rennen und sammelte mit Platz sechs acht Punkte.

