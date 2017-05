DTM - Green und Ekström kontern Mercedes aus

Der Schwede, der von Platz acht aus gestartet war, ging bereits in der ersten von 43 Runden an die Box und wechselte die Reifen. Danach rollte er das Feld mit brillanten Aktionen von hinten auf, doch auf Platz drei schien er am Limit angekommen zu sein.

Kein DRS mehr übrig

Ekström hatte in der 38. Runde all seine Klappflügel-Aktivierungen verbraucht und lag knapp hinter Wickens. Trotzdem versuchte er nochmal ein Überholmanöver und zwängte sich tatsächlich auch ohne DRS am Kanadier vorbei. Wickens hatte danach Mühe, seinen Podiumsplatz gegen Gary Paffett zu verteidigen, doch der Mercedes-Markengefährte griff nicht mehr an.

Green feierte am Lausitzring bereits seinen dritten Saisonsieg und ist damit jetzt Rekordchampion gemeinsam mit Paffett und Bernd Schneider. Der Brite jubelte am Sportschau-Mikro: "Die letzten zehn Runden waren einfach, ich konnte in Ruhe mein Wasser trinken. Für uns ist das Qualifying schwer, das Rennen funktioniert besser. Aber das ist gut für das Entertainment und die Überholmanöver."

Video starten, abbrechen mit Escape Jamie Green: "Das ist ein langer Weg" | Sportschau | 21.05.2017 | 02:30 Min. | Verfügbar bis 21.05.2018 | Das Erste

Ekström lässt ausrollen

Ekström, dessen Auto nach der Ziellinie ausrollte und es nicht mehr zurück in den Parc fermé schaffte, erklärte seine Strategie so: "Nach dem Samstags-Rennen habe ich vorgeschlagen, dass ich noch früher reinkomme als in Runde fünf. Da haben dann zwar einige gezweifelt, aber denen habe ich gesagt: Wenn einer das schafft, dann kenn ich den ... Das hat Spaß gemacht."

Schwierig war der Sonntag für Vortagssieger Lucas Auer. Der Österreicher hatte das Qualifying mit Platz 15 durch einen dicken Patzer vermasselt und kam dann im Rennen trotz starken Beginns nicht über Rang zehn hinaus. Rookie René Rast zeigte erneut, dass er in seiner Debütsaison sofort voll konkurrenzfähig ist und fuhr nach dem dritten Platz vom Vortag auch diesmal mit dem siebten Rang wieder in die Punkte.

Wittmann verliert den Anschluss

In der Gesamtwertung hat Auer trotz des enttäuschenden Sonntags-Rennens seine Führung behalten und liegt 16 Punkte vor Green. Auer kommentierte seinen Lauf so: "Manchmal muss man auch aus einer schwierigen Situation etwas Gutes machen. Trotzdem war ich am Ende sehr enttäuscht, dass es nicht zu mehr als nur einem Punkt gereicht hat. In der DTM darf man sich nicht zurücklehnen."

Das gilt auch für Marco Wittmann, der den Lauf als Neunter beendete und nun bereits 51 Zähler Rückstand auf die DTM-Spitze hat - der Titelverteidiger droht bereits den Anschluss zu verlieren. Zeit, um an den Defiziten zu arbeiten, hat er jetzt aber: Es folgt eine vierwöchige Pause, dann geht die DTM in Ungarn wieder auf die Strecke. Die Saisonrennen fünf und sechs steigen am 17. und 18. Juni in Budapest.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Sonntag, 21.05.17 um 18 Uhr

Stand: 21.05.2017, 18:23