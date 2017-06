DTM - Di Resta siegt am Hungaroring

"Manchmal muss man Glück haben. Wir wussten, dass wir sehr aggressiv sein mussten, weil die Audis sehr stark waren" , sagt der Sieger Jamie Green mit breitem Grinsen ins ARD -Mikrofon. Der Brite musste schließlich bis ganz zum Schluss zittern. " Die Reifen gehen sehr schnell in die Knie. Aber Timo habe ich dann im Griff gehabt" , sagte Green. Timo Glock (BMW ) wurde Zweiter, Bruno Spengler (BMW) belegte den dritten Platz.

Dabei sah es zu Beginn überhaupt nicht danach aus, als könnte ein anderer Hersteller als Audi dieses Rennen für sich entscheiden. Zu dominant agierten die Ingolstädter in den Trainings und dem Qualifying zuvor.

Audi setzt sich zunächst etwas ab

Am Start hatte sich René Rast mit großer Nervenstärke gegen den hart attackierenden Jamie Green behauptet. Als Green schließlich klein beigeben musste, zwängte sich auf der Innenbahn Mattias Ekström am Briten vorbei und war damit erster Rast-Verfolger.

An der Spitze setzten sich die vier Audi-Fahrzeuge etwas ab, Augusto Farfus im BMW war zunächst der einzige Konkurrent, der mithalten konnte.

Dubioses Manöver von Martin

Ein höchst umstrittenes Manöver ereignete sich dann in der neunten Runde. BMW -Fahrer Maxime Martin, der sich sein Auto bei einem Crash mit Tom Blomqvist in der ersten (!) Runde schwer beschädigt hatte, stellte seinen Wagen derart plump auf der Strecke ab, dass das Safety Car rauskommen musste.

Davon profitierten vor allem zwei BMW -Kollegen am Ende des Feldes, die bereits kurz zuvor ihren Pflicht-Reifenwechsel absolviert hatten: Spengler und Glock.

Spengler holte sich in der Safety-Car-Phase sogar zum zweiten Mal neue Reifen.

Ekström nutzt den Re-Start

Das Feld wurde dadurch wieder zusammengeschoben, und BMW -Motorsportchef Jens Marquardt gab sich ahnungslos: "Die Bremsen haben blockiert, für Maxime ging da nichts mehr" , erklärte er am ARD -Mikro das kuriose Park-Manöver.

Erster Profiteur des Re-Starts nach Indy-Format war aber ein anderer Audi: Ekström behauptete sich im direkten Duell mit dem neben ihn fahrenden Rast und übernahm die Führung. Ganz bitter war diese Phase für den Gesamtführenden Lucas Auer, der in eine Karambolage verwickelt und von der Strecke gedreht wurde - die Top Ten waren damit außer Reichweite.

Audi plötzlich hinten dran

Knapp 20 Minuten vor Ende des Rennens war damit die Ausgangslage pulverisiert: Von den fünf Audis, die nach dem Qualifying vorne lagen, war kein einziger mehr auf dem Podium, stattdessen führte mit Paul Di Resta ein Mercedes vor den beiden BMW von Glock und Spengler. Di Resta, der in dieser Woche zum zweiten Mal Vater geworden war, war von Platz 13 aus gestartet, Glock von 14 und Spengler von 17.

Cleverer Schachzug von Mercedes in dieser Phase: Maro Engel zögerte als Viertplatzierter seinen Boxenstopp bis kurz vor Rennende hinaus und fungierte so als fahrender Bremsklotz für die heranstürmenden Audi-Boliden. Als Engel dann an die Box musste und Spenglers Reifen nachließen, attackierte Mike Rockenfeller mit dem klar schnelleren Auto noch den dritten Platz, kam aber nicht mehr am Kanadier vorbei - das passte zum Audi-Desaster an diesem Samstag in Ungarn.

