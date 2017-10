"Ich kann das nicht in Worte fassen. Als ich über die Ziellinie gefahren bin, wusste ich nicht, ob ich gewonnen hatte. Weil ich nicht wusste, wo Mattias gelandet ist" , sagte der überglückliche Gesamtsieger Rast ins ARD -Mikrofon: " Ich bin ein ruhiger Typ, mache mir nicht so einen Druck. Und ich war schon häufiger in der Situation, um Meisterschaften zu fahren. Das hilft natürlich."

Die Starts der Titelkandiaten verliefen allesamt nicht optimal: René Rast verlor zu Beginn drei Plätze. Aber auch Mattias Ekström und Jamie Green hatten keinen perfekten Beginn. Sie behinderten sich gegenseitig und fielen ans Ende des Feldes zurück. Einzig Mike Rockenfeller konnte einen Rang gutmachen. Kurz nach Beginn hatte Spitzenreiter Ekström in der Meisterschaftswertung noch die Nase vorne.

Video starten, abbrechen mit Escape René Rast: "Ich kann es noch nicht in Worte fassen" | Sportschau | 15.10.2017 | 01:47 Min. | Verfügbar bis 15.10.2018 | Das Erste

Doch das Blatt wendete sich schnell zu Gunsten Rasts: Nach mühelosen Überholmanövern gegen Robert Wickens sowie gegen Lucas Auer schob sich der 30-Jährige auf Rang drei vor, der ihn in der Meisterschaftswertung in Führung brachte.

Rast führt, verliert aber Zeit

In der zweiten Rennhälfte gingen die führenden BMWs von Tom Blomqvist und Marco Wittmann früh zum Pflichtreifenwechsel – René Rast blieb auf der Strecke und sammelte Führungskilometer. Auf ihren neueren Reifen holten die BMWs in der Folge auf Rast auf, aber der Rookie blieb weiterhin auf dem Asphalt. Die Spannung war nun zum Greifen.

20 MInuten vor dem Ende wechselte der Audi-Rookie auf frische Pneus, sortierte sich als Fünfter wieder auf der Rennstrecke ein. In der Zwischenzeit hatten sich Mattias Ekström und Jamie Green nach vorne gearbeitet, auch Bruno Spengler von BMW schob sich nach vor.

Der Stopp von Rast war indes perfekt, dauerte nur 7,1 Sekunden. Der Audi-Plan ging komplett auf: Einzig Marco Wittmann schob sich an Rast vorbei, der bereinigt zu diesem Zeitpunkt Zweiter war und recht suverän der Meisterschaft entgegenfuhr.

Crash sorgt für Schweißausbrüche

Eine Viertelstunde vor dem Ende erreichte die Spannung ihren Höhepunkt: Nach einer Kollision zwischen Robert Wickens und Tom Blomqvist lagen in der Haarnadelkurve enorm viele Karbonteile auf der Piste – doch die Rennleitung entschied sich gegen den Einsatz des Safety Cars. Die Gefahr von Reifenschäden durch die scharfkantigen Karbonteile trieben Teamchefs und Fahrern die Schweißtropfen auf die Haut.

Rast ließ sich davon aber nicht beeindrucken, blieb auf Platz zwei fehlerfrei. Dahinter zeigten Mike Rockenfeller, Mattias Ekström und Jamie Green zwar sehr schnelle Rundenzeiten, es reichte aber nicht mehr Rast, der sein erstes komplettes DTM-Jahr absolvierte, den Gesamtsieg zu entreißen.

Stand: 15.10.2017, 16:13