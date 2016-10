Wittmann legt im Titelrennen vor

17 Punkte liegt Wittmann nun vor dem entscheidenden Sonntag-Rennen am Hockenheimring vor Mortara. Miguel Molina legte derweil einen souveränen Start-Ziel-Sieg hin, was allerdings im Rahmen der DTM -Meisterschafts-Diskussion fast unterging.

Wittmann beendete das Samstag-Rennen auf dem zweiten Platz und erhielt dafür 18 Punkte, Mortara kassierte nach einer beachtlichen Aufholjagd 15 Punkte. Damit hat Wittmann seinen Vorsprung um weitere drei Zähler ausgebaut.

Wittmann ist zuversichtlich

"Im Endeffekt haben wir die Punkte geholt" , sagte Wittmann ganz nüchtern nach dem Rennen und blickt bereits auf Sonntag: "Die Pace war heute da, von daher bin ich zuversichtlich für morgen."

Der 26-Jährige hielt nach dem Start zunächst seinen vierten Platz und schob sich noch in der ersten Runde an BMW -Markenkollege Tom Blomqvist vorbei auf den dritten Rang. Nachdem der bis dahin vor ihm fahrende Felix Rosenqvist (Mercedes) seinen Boliden in Runde zehn auch noch abstellen musste, war Wittmann dann ohne allzu viel Einsatz zeigen zu müssen auf Platz zwei.

Glock hält Mortara auf

Viel ereignisreicher ging es dagegen bei Edoardo Mortara zu. Der Audi-Pilot lieferte sich einen packenden Zweikampf mit Timo Glock ( BMW ), der den Schweizer zunächst in der Spitzkehre überholte. Aber nur zwei Kurven später schlug Mortara zurück und setzte sich wieder vor den ehemaligen Formel-1-Piloten.

Aber der BMW-Fahrer wollte das offenbar nicht auf sich sitzen lassen und auch seinem Markenkollegen Wittmann beim Titelkampf helfen. In der Sachskurve schnappte sich Glock Mortara erneut und arbeitete sich damit auf den siebten Platz vor. Und dieser Zweikampf sollte sich fortsetzen. Mortara kam - trotz Einsatzes des aufklappbaren Heckflügels (DRS) - einfach nicht vorbei an Glock.

Beginn von Mortaras Aufholjagd

Mortara schimpfte über den Boxenfunk und konnte sein Unglück kaum fassen. Der erfahrene Glock ließ sich lange von den stetig wiederkehrenden Angriffsversuchen des Titelaspiranten keineswegs einschüchtern oder gar zu einem Fehler verleiten. Bis zu Runde 15. Da ergriff Mortara seine Chance und zog doch noch an Glock vorbei, der nur für einen einen Moment unachtsam war. Und auf dieser Welle ritt der 29-Jährige weiter.

Nur eine Runde später schob sich Mortara sich dann auch an Augusto Farfus ( BMW ) vorbei, in Runde 17 ließ ihn auch noch Markenkollege Mike Rockenfeller passieren Und wiederum nur eine Runde später hatte auch Blomqvist keine Chance mehr gegen Mortara.

Mortara: "Alle waren fair"

In der drittletzten Runde riskierte Mortara auch gegen BMW-Pilot nochmal alles und schnappte sich auch António Félix da Costa. Mortara beendete ein bemerkenswertes Rennen auf dem dritten Platz, den ihm nach der Startphase wohl kaum noch jemand zugetraut hätte.

"Alle waren sehr fair heute, von daher haben die Überholmanöver gut geklappt. Das ist ja auch Show für die Zuschauer" , sagte Mortara nach dem Rennen: "Ich wusste, dass ich am Ende meine Chance kriegen würde. Jetzt ist alles offen für morgen."

Dennoch muss vieles zusammenlaufen für den Schweizer. Schließlich reicht Wittmann, beim DTM-Reglement mit 25 Punkten für den Sieger, ein fünfter Platz (zehn Punkte) für den sicheren Titel - unabhängig davon, was Mortara macht.

Das Herzschlagfinale der DTM gibt es am Sonntag ab 15 Uhr live im Ersten und im Livestream sowie im Liveticker auf sportschau.de.

