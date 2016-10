Wittmann ist erneut DTM-Champion

Paffett schießt da Costa raus

Nach fünf Runden rückten die beiden Titelkonkurrenten ganz nach vorne, weil der bis dahin Führende António Félix da Costa vom Zweiten, Gary Paffett, von der Bahn geschubst wurde und der Brite dafür eine Durchfahrtstrafe erhielt. Mortara setzte seine Jagd fort und griff schon in der sechsten Runde Wittmann an - und fuhr an ihm vorbei.

Es war ein spektakuläres Rennen, das bis dahin an Spannung kaum zu überbieten war. Denn die Frage war, ob es Wittmann gelingen würde, das Rennen unversehrt zu beenden. Falls nicht, wäre es der Tag von Mortara gewesen. Aber der Traum des 29-Jährigen sollte sich nicht erfüllen.

Blomqvist winkt Wittmann vorbei

In der Folge führte Mortara das Rennen zwar souverän an und baute seinen Vorsprung auf Wittmann zwischenzeitlich sogar auf über achteinhalb Sekunden aus, der nach seinem Boxenstopp auf den fünften Platz zurück fiel, aber von seinem Teamkollegen Tom Blomqvist auf den vierten Platz vorgelassen wurde. Auch wenn Wittmann bis zum Ende noch ein wenig zittern musste, reichte es letztlich für ihn: Der Triumphator des Tages heißt wie in der Saison 2014 Marco Wittmann.

Stand: 16.10.2016, 17:30