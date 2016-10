DTM-Qualifikation zum Samstags-Rennen in Hockenheim

DTM - Showdown im Titelkampf

Für den Gesamtführenden Marco Wittmann (BMW) ist der DTM-Titel zum Greifen nah. Doch Edoardo Mortara (Audi) will ihm die Suppe am Rennwochenende am Hockenheimring noch gehörig versalzen - und selbst die Meisterschaft gewinnen. Doch welcher Fahrer hat die besseren Nerven? | mehr