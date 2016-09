DTM am Hungaroring

Das sagte BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt am Mittwochabend (28.9.2016) in einer Sport1-Motorsportsendung. "Wir wissen alle: Solche Verfahren können langwierig sein. Und im Sinne des Sports macht es einfach Sinn, dass in Hockenheim der Meister gekürt wird", so Marquardt. Auch Mercedes will nicht mehr gegen die Disqualifikation von Daniel Juncadella vorgehen, erklärte Teamchef Ulrich Fritz.

BMW hätte bis Donnerstag beim Berufungsgericht des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) seinen Protest offiziell bestätigen müssen. Mit Einhaltung aller Fristen hätte es allerdings eng werden können mit einem Urteil vor dem sportlichen Schlussakt der Saison.

Beim Rennen der Deutschen Tourenwagen Masters am Sonntag auf dem Hungaroring hatten die Sportkommissare beide Fahrer wegen eines Regelverstoßes am Unterboden die Autos von Wittmann und Juncadella disqualifiziert. Wittmanns Vorsprung auf Audi-Pilot Edoardo Mortara beträgt vor dem Saisonfinale in Hockenheim nun noch 14 Zähler.

dpa/sid | Stand: 28.09.2016, 22:31