16. Rennen (Spielberg): Ein Wochenende, an das Jamie Green sicher nicht gerne erinnert werden will. Am Vortag hatte er aufgrund einer Stallorder Markenkollege Mattias Ekström passieren und gewinnen lassen müssen. Am Sonntag sah der Brite bis kurz vor Schluss wie der sichere Sieger aus – bis ihn ein technischer Defekt zwei Runden vor Ende von der Siegerstraße schubste. So machte Rookie René Rast mit seinem dritten Saisonsieg vor Mike Rockenfeller und Nico Müller den Audi-Triumph perfekt. Lucas Auer musste das Rennen nach 29 Runden vorzeitig beenden, weil er von der Bahn rutschte. Ekström lieferte sich mit Marco Wittmann einen packenden Zweikampf, konnte sich in letzter Sekunde durchsetzen und auf Platz fünf vorfahren.