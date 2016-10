DTM - Ein Kampf auf Biegen und Brechen

Spielberg (Rennen 2)



In Hockenheim ist Timo Glock noch nachträglich disqualifiziert worden, am Sonntag in Spielberg triumhiert der 34-Jährige dann aber unangefochten. Glock überholt Jamie Green bereits in der zweiten Runde und fährt mit seinem BMW auch als Erster über die Ziellinie. Mattias Ekström zeigt in seinem Audi an diesem Tag eine packende Aufholjagd, fängt den britischen Markenkollegen Green - Ekström startet von Platz elf - gerade noch ab und beendet das Rennen auf dem zweiten Rang.