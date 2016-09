Bernd Scheider über ... die Kritik von Mattias Ekström



"Ich glaube, dass Mattias nicht damit zufrieden war, wie es für ihn gelaufen ist. Deshalb ist er schon hin und wieder über das Ziel hinausgeschossen. Eigentlich kenne ich ihn als unglaublich harten Fahrer, der viel austeilt, der in der Vergangenheit aber auch viel einstecken konnte. In diesem Jahr war er etwas sensibler. Wenn man aber auf dem Helm 'Go hard or go Home' stehen hat, sollte man vor allem Gas geben und sich nicht so viele Gedanken über andere Fahrer machen. In der DTM gibt es keine 'Nasenbohrer'. Dort sind die besten Fahrer, die es in Europa gibt - und man sollte niemanden beschimpfen, der nur seinen Platz verteidigt."