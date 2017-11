Darf Russland bei Paralympics starten?

WADA entscheidet in Seoul über RUSADA-Zukunft

In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul treffen sich diese Woche die obersten Dopingjäger der Welt. Beim Zusammenkommen der WADA-Exekutivkomitees am Mittwoch und des Foundation Boards am Donnerstag geht es u.a. um die Wiederaufnahme der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA.