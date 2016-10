NADA verliert wichtigen Geldgeber

" Wir bedauern sehr, dass wir einen Partner der ersten Stunde aller Voraussicht nach verlieren werden ", bestätigte NADA -Vorstand Lars Montsiefer am Dienstag (25.10.2016) einen Bericht der Bild-Zeitung über den Adidas-Ausstieg. Der Vertrag mit dem Sportartikel-Konzern ist demnach mit 300.000 Euro dotiert und läuft Ende des Jahres aus.

Adidas verhandelt über Zusammenarbeit