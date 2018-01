"Das ist eine weitere Verleumdung, die auch nicht ein Körnchen Wahrheit in sich trägt" , sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstagmorgen (30.01.18) in Moskau gegenüber Journalisten. Später ließ Wladimir Putin in Richtung der USA verlauten: "Sie haben diesen Idioten Rodschenkow. Alles basiert auf seinen Aussagen. Aber kann man ihm trauen?" Der Präsident räumte nun lediglich ein, dass es "in Einzelfällen Doping in Russland gegeben hat" .

Rodtschenkow: "Einfache Kette"

Whistleblower Grigori Rodschenkow, der in den USA im FBI -Zeugenschutz lebt, hatte in einem Telefoninterview mit der ARD -Dopingredaktion behauptet, Putin habe von den Vorgängen gewusst. "Natürlich kam es von ganz oben, vom Präsidenten" , hatte der frühere Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors in der ARD-Dokumentation "Geheimsache Doping" gesagt. "Er wusste alles, weil es eine sehr einfache Kette war: Ich berichtete Nagornich (der damalige Vize-Sportminister Juri Nagornich, d. Red.), Nagornich berichtete Mutko, Mutko berichtete Putin."

Video starten, abbrechen mit Escape Seppelt - "Die Dopingkontrollen in Pyeongchang sind nicht sicher" | Sportschau | 29.01.2018 | 01:07 Min. | Verfügbar bis 29.01.2019 | Das Erste

Sportrechtler: Wettkampf-Kontrollen aussetzen

Der Berliner Sportrechtler Michael Lehner forderte nach Ausstrahlung der ARD-Dokumentation am Montagabend (29.01.2018) und der Aufdeckung des Skandals um manipulierbare Urin-Flaschen die Aussetzung aller Wettkampf-Kontrollen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang: "Um ein Rechts-Chaos zu vermeiden, müsste das IOC jetzt zugeben: Wir haben einen Fehler gemacht. Ein System, das Fehler macht, muss die Größe haben, so etwas auch zu verkraften."

Für Lehner ist das bisherige System der Anti-Doping-Kontrollen am Ende. Man habe keinen Ersatz dafür, und jetzt könne man nicht "eine Wischiwaschi-Übergangszeit ausrufen, nur um den Schein zu wahren" , sagte Lehner der Deutschen Presse-Agentur. Und weiter: "Ich erwarte jetzt eine klare, ehrliche Kante vom IOC."

IOC: Volles Vertrauen in die WADA

Soll es richten: Die Welt-Anti-Doping-Agentur mit Sitz in Montreal

Die blieb freilich bisher aus. IOC-Präsident Thomas Bach sagte, man sei " sehr besorgt" und "erwarte eine Lösung" . Ein IOC-Sprecher hatte bereits am Morgen gesagt: "Wir haben sofort die WADA gebeten, dafür zu sorgen, dass die Anti-Doping-Tests in Pyeongchang glaubwürdig und zuverlässig durchgeführt werden können." Die Welt-Anti-Dopingagentur habe mitgeteilt, dass sie Kontakt zum Flaschenhersteller Berlinger hat. "Wir haben volles Vertrauen in die WADA, dass eine Lösung für dieses Problem gefunden wird" , hieß es.

Analyselabor hält Lösung noch für möglich

Der Leiter des Kölner Anti-Dopinglabors, Mario Thevis, geht davon aus, dass die Dopingtests bei Olympia trotz der Probleme mit den Urin-Probenflaschen verlässlich sein können. "Es gibt Möglichkeiten, die Integrität von Urinproben zu sichern. Das würde bedeuten, dass wir auch für Pyeongchang die Möglichkeit sehen, dass ordentliche Dopingkontrollen durchgeführt werden können" , sagte Thevis im ZDF-"Morgenmagazin". Das Kölner Analyselabor hatte die WADA am 19. Januar informiert, dass die neuen Flaschen beim Einfrieren einer Probe manuell geöffnet werden könnten. Die Behälter waren nach dem Doping-Skandal in Russland neu gestaltet worden.

dpa/sid | Stand: 30.01.2018, 14:46