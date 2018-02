Trotz CAS-Urteil - IOC lädt 15 Russen nicht ein

Lob von Bach – Kritik vom CAS

Präsident des IOC Thomas Bach

IOC -Präsident Thomas Bach lobte die Arbeit der unabhängigen Prüfkommission. Das Gremium habe erneut " großartige Arbeit geleistet ". Die Entscheidungen der Kommission seien wertvoll, " weil sie gewissenhaft und auf gleiche und sehr faire Weise für alle Athleten " gearbeitet hätte. Der deutsche Chef de Mission wertete die Entscheidung des Gremiums als " wichtiges Signal ". " Das ist eine gute Nachricht, dass das IOC trotz des CAS -Urteils nach neuerlicher Prüfung bei seiner Entscheidung bleibt und die russischen Athleten, die am betrügerischen System in Sotschi beteiligt waren, nicht zu den Winterspielen in Pyeongchang einlädt ", sagte Dirk Schimmelpfennig.

CAS -Präsident John Coates wies dagegen auf das Recht der Sportler hin, sich juristisch zu wehren. " Die Sportler haben das Recht, auf allen Ebenen Vertrauen in die Rechtspflege zu haben, insbesondere vor dem CAS ", hieß es in einer Erklärung am Montag. " Das CAS hat die Kommentare und Bedenken des IOC -Präsidenten Thomas Bach zur Kenntnis genommen und wird sie gründlich prüfen. "

Thema in: MDR Aktuell - das Nachrichtenradio, 05.02.2018, 09.40 Uhr

Stand: 05.02.2018, 09:19