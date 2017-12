Reaktionen - Empörung in Russland, Zustimmung im Westen

Viele Russen haben mit dem Hashtag "Kein Russland, keine Spiele" ihrem Ärger über den Ausschluss ihres Landes von den Olympischen Winterspielen Luft gemacht. Wie die staatliche Agentur "Ria" berichtet, war #NoRussiaNoGames am Mittwoch bei russischen Twitter-Nutzern der meistgenutzte Begriff. Am Dienstag (05.12.2017) hatte die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitee Russland von den Spielen ausgeschlossen. Unbelastete Sportler könnten aber unter neutraler Flagge starten.

Die Reaktionen der internationalen Presse fallen unterschiedlich aus. "Die Abwesenheit der Sportler aus Russland, einer der mächtigsten Nationen des Wintersports, droht den Spielen den Glanz zu nehmen" , schreibt die spanische "Sport". Ob russische Athleten unter neutraler Flagge zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang fahren, ist noch unklar. Im Laufe des Mittwochs wird mit einer offiziellen Stellungnahme des russischen Präsidenten Waldimir Putin gerechnet. Der "Standard" aus Österreich führt aus: "Russland ist im größten Dopingskandal der letzten Jahrzehnte um die Höchststrafe herumgekommen, muss aber kräftig büßen.“ Scharf kritisiert wird das Urteil in der russischen "Sport Express" . Das Internationale Olympische Komitee habe eine beispiellose Entscheidung getroffen und seine eigenen Regeln umgeschrieben.

Video starten, abbrechen mit Escape Reaktionen - Der Tag nach dem IOC-Urteil | Tagesschau | 06.12.2017 | 09:33 Min. | Verfügbar bis 06.12.2018 | Tagesschau24

Eindeutige Doping-Beweise?

Eine Frage bleibt: Wie eindeutig sind die Beweise? Zur Erinnerung: Unter anderem die russischen Bob- und Skeleton-Piloten Alexander Kasjanow und Alexander Tretjakow sind vom IOC lebenslang für Winterspiele gesperrt worden. Doch beim Weltcup dürfen sie mitfahren, weil "die Unterlagen der IOC-Oswald-Disziplinarkommission für eine Sperre nicht ausreichen“ . Die Suspendierungen durch den IOC seien ohne Begründungen erfolgt.

Alexander Tretjakow darf im Weltcup wieder ran

Im Skilanglauf hatte die FIS einen Schlingerkurs gefahren. Zunächst hatten die sechs vom IOC gesperrten Athleten um Olympiasieger Alexander Legkow für den Weltcup grünes Licht erhalten. Ende November folgte die Rolle rückwärts und eine vorläufige Sperre. Das Anti-Doping-Panel der FIS glaubt nun, dass eine Teilnahme der Sportler an der systematischen Verschwörung "höchstwahrscheinlich" sei. Im Eisschnelllauf-Weltcup sind nach wie vor die beiden vom IOC gesperrten Olga Fatkulina und Alexander Rumjanzew dabei. Auch hier sind die Beweise für den Weltverband offensichtlich "noch" nicht ausreichend.

CAS droht Klagewelle

Unterdessen hat der Internationale Sportgerichtshof CAS am Mittwoch mitgeteilt, dass 22 Einsprüche russischer Sportler gegen die lebenslangen Sperren eingegangen seien. Darunter seien auch die Olympiasieger Subkow, Legkow und Tretjakow. Die Athleten beantragten eine Entscheidung bis zum Beginn der Winterspiele in Pyeongchang am 9. Februar.

rei/dpa/sid | Stand: 06.12.2017, 12:11