Rodschenkow bestätigt zunächst den Inhalt eines Geheimpapiers, welches ARD -Doping-Experte Hajo Seppelt zugespielt wurde. Die Doping-Pläne 2008 wurden für die alltägliche Anwendung unter Federführung des Moskauer Anti-Doping-Zentrums entwickelt. In den Unterlagen dazu heißt es: " Vor Dopingtests geschützt durch umfassenden Urinaustausch... Ersatz-Urin kam von anderen Sportlern oder vom Trainer." Für 2012 ist beispielsweise notiert: "Anabolika wurden mit Whisky... oder Wermut... versetzt, so dass sie sich im Körper schneller auflösen... In Serie wurden neuartige Peptidhormone gespritzt. Sportler waren verpflichtet, sauberen eingefrorenen Ersatz-Urin rund um die Uhr jeden Tag bereitzuhalten. "

Grigori Rodschenkow (Archvbild)

Für 2014 in Sotschi, sagt Rodschenkow, wurde das Staatsdoping dann zur Perfektion gebracht. Inklusive Austausch von Urinproben für Russlands Medaillenhoffnungen - laut Rodschenkow vom Inlandsgeheimdienst FSB organisiert. Nachdem der Betrug von Sotschi durch ein Rodschenkow-Interview vom Mai 2016 aufgeflogen war, kündigte Bach an: " Kein russischer Athlet kann an den Olympischen Spielen in Rio 2016 teilnehmen - es sei denn: er oder sie erfüllt einige sehr strenge Kriterien. "

Eines davon: In Rio sollten nur Sportler starten dürfen, die unabhängig auf Doping getestet worden waren. Heißt vor allem: nicht von russischen Kontrolleuren. Nun liegt dem ARD -Doping-Experten Seppelt ein USB-Stick mit interner Kommunikation zwischen dem IOC und den Sommersport-Verbänden vor: mit Statistiken, E-Mails, Briefen, auch direkt an den IOC -Präsidenten Bach. Immer wieder ist zu lesen: Es mangelt an Information, Details und Teststatistiken fehlen, es wurde nicht getestet. Dies weckt Zweifel, ob m an es mit den öffentlich verkündeten, strengen Zulassungskriterien wirklich so genau genommen hat.

ARD -Sportkoordinator Axel Balkausky: " Mit unseren Dokumentationen zu Doping und Sportpolitik haben wir in der Vergangenheit mehrfach sportpolitische Lawinen ausgelöst. Auch diesmal haben sich die Recherchen gelohnt - es ist ein hervorragendes Hintergrundstück mit bemerkenswerten Neuigkeiten. Aufgrund der Brisanz und der aktuellen Entwicklung haben wir uns entschlossen, beide Themenkomplexe heute Abend im Rahmen einer Doppelfolge auszustrahlen. "