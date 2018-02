IOC lässt Olympia-Zulassung von 13 russischen Sportlern prüfen

IOC -Sprecher Mark Adams erklärte am Samstag (03.02.2018), dass jeder dieser Fälle individuell betrachtet werde, bevor es zu einer Entscheidung kommt. Die Überprüfung übernimmt ein Ausschuss des IOC unter Vorsitz der früheren französischen Sportministerin Valerie Fourneyron. Die Prüfkommission hatte zuvor bereits 169 russische Athleten aus einer Liste von ursprünglich 500 Sportlern zu den Spielen in Südkorea eingeladen.

13 von 28 Athleten nicht mehr aktiv

Durch die neuen Überprüfungen können 13 der freigesprochenen russischen Athleten und zwei Trainer noch auf eine Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongcheng (9. bis 25. Februar) hoffen. Die übrigen 13 Athleten sind nicht mehr aktiv und kommen für einen Start ohnehin nicht in Frage.

Sechs weitere Einsprüche abgewiesen

Unterdessen wurden in davon unabhängigen Fällen die Einsprüche von sechs russischen Wintersportlern vor dem Schweizer Bundesgericht gegen ihre lebenslangen Olympiasperren zurückgewiesen. Diesen sechs Sportlern, darunter der fünffache Eisschnelllauf-Weltmeister Pawel Kulischnikow, hatte das IOC die Aufnahme in die Einladungsliste der "Olympischen Athleten aus Russland" für Pyeongchang verweigert, da sie in ihrer Karriere in Dopingfälle involviert waren.

red/dpa/sid | Stand: 03.02.2018, 11:46