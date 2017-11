WADA im Besitz russischer Labor-Datenbank - Druck auf IOC wächst

Sportschau | 11.11.2017 | 01:48 Min.

Das Internationale Olympische Komitee hat noch keine Entscheidung über die Teilnahme russischer Athleten an den Winterspielen in Pyeongchang getroffen, doch jetzt wächst der Druck auf Russland und eine Entscheidung. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA ist offenbar in Besitz neuer Daten, die den Vorwurf des Staatsdopings bekräftigen.