NADA erhöht Druck auf das IOC

Sportschau | 25.10.2017 | 01:01 Min.

Die nationalen Antidoping-Agenturen verschärfen ihre Kritik am IOC und fordern weiter den Ausschluss von Russland bei den kommenden Olympischen Winterspielen. Nach dem Dopingskandal während der Spiele in Sotschi sei zu wenig passiert, so der Vorwurf.