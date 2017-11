Die Lehren aus der russischen Dopingaffäre - Ein Kommentar

Sportschau | 17.11.2017 | 02:41 Min.

In der Affäre um systematisches Doping in Russland gibt es viele Akteure, die keine gute Figur abgeben - unter anderem auch das IOC. Jetzt helfen nur noch konsequente Entscheidungen, meint Holger Kühner (SWR) in seinem Kommentar.