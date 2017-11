IOC sperrt drei russische Bobfahrer

Die Sportler sind wegen Dopingvergehens bei den Olympischen Spielen in Sotschi bestraft worden. Der Viererbob hatte damals den vierten Platz belegt. Das IOC teilte am Mittwoch in Lausanne mit, eine ausführlichere Begründung nachzureichen.

Derzeit vergeht kein Tag, an dem nicht weitere russische Sportlerinnen und Sportler wegen Dopings von Olympia ausgeschlossen werden. Insgesamt 22 russische Athleten in fünf Sportarten (Bob, Skeleoton, Langlauf, Eisschnelllauf und Biathlon) sind bereits mit lebenslangen Sperren belegt. Außerdem wurden ihre Resultate in Sotschi annuliert.

Am kommenden Dienstag will das IOC über einen möglichen Gesamtausschluss russischer Sportler von den Olympischen Spielen in Pyeongchang entscheiden.

dpa/jbr | Stand: 29.11.2017, 13:53