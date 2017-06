Bierhoff für WM-Quartier "in Nähe Moskaus"

Oliver Bierhoff war zufrieden. Das Wetter sei gut, das Hotel schön, die Wege kurz, der Empfang mit "russischem Gesang und Folklore" habe ihm sehr gut gefallen. Ansonsten sei Sotschi aber "sehr touristisch" , das sei "nicht mein Geschmack" .

Die Olympiastadt am Schwarzen Meer, in der die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes und drittes Gruppenspiel beim Confed Cup bestreiten wird, scheidet jedoch aus einem anderen Grund als Basisquartier für die Weltmeisterschaft 2018 aus. "Es ist einfach zu weit weg" , sagte Manager Bierhoff der Sportschau in Sotschi.

Video starten, abbrechen mit Escape Confed Cup -Nationalmannschaft in Sotchi angekommen | Morgenmagazin | 16.06.2017 | 01:31 Min. | Verfügbar bis 16.06.2018 | Das Erste

Sotschi die südlichste Stadt

Noch vor der Auslosung der WM -Gruppen am 1. Dezember im Kreml wird der Deutsche Fußball-Bund eine Entscheidung treffen. "Die Tendenz ist, in den Moskauer Raum zu gehen" , so Bierhoff. Die russische Hauptstadt liegt recht zentral im Kreis der elf Städte, in denen vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 die Spiele der WM ausgetragen werden.

Sotschi hingegen ist die südlichste Stadt. Von dort bis St. Petersburg beträgt die Entfernung fast 2.000 Kilometer, von Moskau bis in die Zarenstadt sind es nur gut 600 Kilometer. Bierhoff: "Die Reisestrapazen bei einem solchen Turnier sind zu berücksichtigen."

Stand: 16.06.2017, 04:00