Dieser angebliche Vergleich kam dem Kollegen von der Associated Press dann doch etwas übertrieben vor. Ob Oliver Bierhoff den deutschen Stürmer Sandro Wagner da vorhin tatsächlich mit Zlatan Ibrahimovic auf eine Stufe haben stellen wollen, fragte der Journalist den Manager der DFB -Elf. Der musste schmunzeln - erkannte aber die Gefahr und dementierte sofort energisch.

Spielweise wird oft kritisch gesehen

"Ich habe nur betont, dass alle großgewachsenen Mittelstürmer Freunde finden, aber von vielen anderen wegen ihrer Spielweise auch kritisch gesehen werden. Es sei denn sie heißen Ibrahimovic, der natürlich über jeden Zweifel erhaben ist" , stellte Bierhoff klar.

Video starten, abbrechen mit Escape Sandro Wagner für DFB-Team "unglaublich wertvoll" | Sportschau | 16.06.2017 | 02:35 Min. | Verfügbar bis 16.06.2018 | Das Erste

Das beruhigte den Kollegen. Denn bei aller Wertschätzung für Wagner, die auf der Pressekonferenz drei Tage vor dem Turnier-Start der Deutschen gegen Australien (19.06.17, 17 Uhr, live bei sportschau.de) geäußert wurde: Einen neuen Ibrahimovic konnte er dann doch nicht erkennen.

Großen Respekt erarbeitet

Und dennoch haben die bisherigen Trainingseinheiten des 29-jährigen Jung-Nationalspielers und ein hervorragendes Länderspiel gegen San Marino dazu geführt, dass Wagner großen Respekt genießt. Die Stellungnahmen der Kollegen hören sich sogar fast wie Liebeserklärungen an diesen Stürmertyp an.

Joshua Kimmich, der Wagner zwei seiner drei Tore perfekt auflegte, bekommt leuchtende Augen, wenn er das Zusammenspiel beschreiben soll: "Sandro fordert die Bälle, er geht in die Tiefe und kommt entgegen - und er kann Flanken verwerten. Dazu sehen viele nicht, was er mit seinen Laufwegen auch noch für die Mitspieler an Räumen frei macht."

Video starten, abbrechen mit Escape Bierhoff wünscht sich Entlastung für Neulinge | Sportschau | 16.06.2017 | 01:32 Min. | Verfügbar bis 16.06.2018 | Das Erste

Arbeit für die Mannschaft

Auch Julian Brandt hebt hervor, dass Wagner kein Typ ist, der nur auf die Verwertung maßgerecht zugelieferter Bälle wartet. "Sandro ist körperlich natürlich top, aber er ist auch sehr viel unterwegs und arbeitet für das Team. Dazu hat er einen Super-Abschluss."

Bierhoff, der mit seiner eigenen Spielweise auch einer aus der Wagner-Kategorie war, sieht das genauso: "Er bringt den totalen Willen zum Erfolg mit und hat eine hervorragende Einstellung. Aber er wartet eben nicht nur vorne, sondern hat auch eine hohe Spielintelligenz."

Stand: 16.06.2017, 14:09