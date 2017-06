Die Nachricht von der raschen Genesung von Raphael Guerreiro erwähnte Fernando Santos fast beiläufig. Ein Einsatz von Dortmunds Verteidiger für Portugal ist demnach sogar beim Confederations Cup doch noch möglich. "Zum Glück ist es nicht so schlimm wie zunächst angenommen. Er wird morgen nicht spielen, aber er könnte in diesem Turnier noch mitwirken" , sagte Portugals Trainer am Freitag (23.06.17) in St. Petersburg.

Die schmerzhafte Fußprellung des Verteidigers aus dem Russland-Spiel macht dem Fußball-Europameister vor dem Abschluss der Gruppenphase am Samstag (17.00 Uhr) im Krestowski Stadion gegen Neuseeland also keine großen Sorgen mehr.

"Verlange maximalen Respekt"

Energisch versuchte Fernando Santos den Eindruck zu verwischen, sein Team um Superstar Cristiano Ronaldo könnte den schon ausgeschiedenen Ozeanienmeister unterschätzen. "Ich verlange maximalen Respekt und maximale Konzentration" , sagte der Coach. Mit einem Remis ist Portugal sicher im Halbfinale, sogar eine knappe Niederlage könnte reichen, wenn Mexiko gegen Russland gewinnt. Verteidiger Luis Neto von Zenit St. Petersburg unterstrich vor dem Spiel in seiner Wahlheimat die Einstellung: "Wir unterschätzen keinen Gegner. Punkt."

Bleibt Portugal wie erwartet auch im dritten Spiel beim WM-Testlauf ungeschlagen wäre der Halbfinaleinzug perfekt und Guerreiro könnte womöglich nochmals mitwirken. Der BVB-Profi hatte sich beim 1:0 gegen Russland die Blessur zugezogen und anschließend mit Aussagen über eine Fraktur vor drei Monaten am gleichen Fuß für Verwirrung gesorgt.

Portugals Trainer kündigt Rotation an

Santos vermied jede konkrete Äußerung zu seiner Aufstellung, kündigte aber eine Rotation an. Nicht einmal der Einsatz von Cristiano Ronaldo sei fix. "Ich vertraue alle meinen 23 Spielern" , wich er der entsprechenden Frage aus, ergänzte aber: "Auch ich sehe Cristiano gerne spielen."

Für Neuseeland geht es nach zwei Niederlagen gegen Russland (0:2) und Mexiko (1:2) nur noch um einen achtbaren Turnierabschluss. "Wir wollen organisiert spielen, mit der richtigen Mentalität. Wir wollen ein gutes Resultat erzielen" , sagte Trainer Anthony Hudson.

Stand: 23.06.2017, 16:58