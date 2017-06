Auch ohne das Dauertheater um Ronaldo wird die Aufgabe gegen die Russen für den Europameister voraussichtlich schwer. "Vor deren Publikum wird das ein sehr kompliziertes Spiel", erwartet Mittelfeldmann Adrien Silva von Sporting Lissabon. Der EM-Titel vor einem Jahr hat seinem Team aber auch ein großes Selbstvertrauen und eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit solchen Situationen gegeben.

"Wissen, was wir zu tun haben"

Bei der Euro 2016 spielten die Portugiesen in der Vorrunde gleich dreimal Unentschieden und erreichten nur mit Mühe die K.o. -Runde. Am Ende gewannen sie den Pokal. "Portugal tritt immer an, um zu gewinnen. Das war im ersten Spiel nicht möglich. Deshalb wissen wir auch, was wir jetzt gegen Russland zu tun haben", gibt sich Adrien Silva selbstbewusst.

Sein Trainer Fernando Santos formulierte es bei der Abschluss-Pressekonferenz am Dienstag so: "Die meisten Spieler in meinem Kader waren dabei, als Portugal im vergangenen Jahr den größten Erfolg in unserer Geschichte erreicht hat. Also vertrauen wir ihnen." Er sagte allerdingts auch: "Das Turnier ist sehr kurz. Also ist hier jedes Spiel ein Finale."

