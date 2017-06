Für einen Verteidiger mit dem Spitznamen Titan wirkt Carlos Salcedo abseits des Platzes fast ein wenig schüchtern. Mit leiser Stimme spricht der mexikanische Nationalspieler in der Abendsonne von Kasan in die Kameras.

Von großen Namen will sich der 23-Jährige aber nicht schrecken lassen - auch nicht vor dem Duell mit Cristiano Ronaldo und Portugal zum Start des Confederations Cups. "Ich habe keine Angst, einen Spieler zu decken, der Großartiges mit seinem Club erreicht hat" , sagt Salcedo mit Blick auf das Duell mit dem Weltfußballer und Europameister am Sonntag (18.06.17) in Kasan. "Und so wie ich (Trainer Juan Carlos) Osorio kenne, werde ich auch nicht der einzige mit dieser Aufgabe sein."

Salcedo - eine echte mexikanische Kämpfernatur

Gleich im ersten Spiel kann der Abwehrallrounder beweisen, warum ihn Eintracht Frankfurt als Ersatz des zu Real Madrid zurückgekehrten Jesus Vallejo verpflichtet hat. "Mit ihm holen wir einen Innenverteidiger, der keinen Zweikampf scheut" , begründet Sportvorstand Fredi Bobic das einjährige Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption. "Eine echte mexikanische Kämpfernatur."

Bei seiner vorigen Station beim AC Florenz kam der Rechtsfuß allerdings häufig auf der Außenbahn zum Einsatz, dort lief er zuletzt auch für sein Nationalteam auf. Auf beiden Positionen fühle er sich wohl, betont Salcedo in Russland.

Mit 18 Jahren nach Salt Lake City

Schon früh in seiner Karriere wagte er den Schritt ins Ausland, schloss sich als 18-Jähriger der Jugendakademie des US -Klubs Real Salt Lake an. 2015 ging er für ein Jahr zurück zum mexikanischen Erstligsten Deportivo Guadalajara, wo schon sein Großvater Manuel spielte.

Wegen diesem sei sein "Blut rot und weiß" , sagte er schon als Jugendlicher. Zuletzt war Salcedo in die Serie A ausgeliehen - und trifft bei Frankfurt nun auf seinen Nationalmannschafts-Kumpel Marco Fabián.

Mexiko glaubt an drei Punkte gegen Portugal