Es war ein ungewohntes Bild im Spiel zwischen Chile und Australien: Alexis Sanchez nutzte immer wieder kleinere Spielpausen, um seine Hände auf den Knien abzustützen und nach Luft zu schnappen. Der Top-Stürmer vom FC Arsenal, der mit seinen explosiven Antritten und fulminanten Abschlüssen den chilenischen Powerfußball quasi symbolisiert, war mit den Kräften am Ende.

So wie ihrem Top-Stürmer ging es im letzten Vorrundenspiel des Confed Cup den meisten Chilenen. Sie sind das Team, das für gewöhnlich den temporeichsten Fußball zelebriert. So gewannen sie 2015 und 2016 den Titel bei der Copa America. Und so beeindrucken sie stets auch bei ihren Auftritten außerhalb ihres Kontinents. Kein anderes Team beim Confed Cup spielt ein derart hohes Pressing, zeigt ein derart hohes Laufpensum jedes Einzelnen.

Genug Kraft für Portugals Konterfußball?

Die drei Spiele in nur sieben Tagen am Ende einer anstrengenden Saison waren aber offensichtlich auch für die Südamerikaner zu viel. Und es stellt sich die Frage: Können die Chilenen am Mittwoch (28.06.17) im Halbfinale gegen Portugal noch einmal genügend Kräfte mobilisieren, um den weitaus kraftschonender spielenden Portugiesen Paroli bieten zu können? Die Portugiesen sind bekannt dafür, auf die Fehler des Gegners zu warten und die sich dann bietenden Räume eiskalt auszunutzen.

"Unser Spielstil ist sehr physisch angelegt und daher sehr kräftezehrend" , räumt selbst Chiles Nationaltrainer Juan Antonio Pizzi ein. Er schonte zuletzt zwar ein paar seiner Stammspieler, Arsenals Sanchez und Teamleader Arturo Vidal vom FC Bayern spielten aber gegen Australien zuletzt wieder 90 Minuten durch. Und Pizzi findet: "Unser Halbfinalgegner ist da sicher ein ganzes Stück im Vorteil."

Portugal mit mehr Pause

Was der Coach meint: Portugal hatte nach der Vorrunde einen Ruhetag mehr als die Chilenen - 24 Stunden mehr Zeit, den Akku wieder aufzuladen. Und sich auf den Spielstil des Gegners vorzubereiten. "Die anderen Teams haben uns natürlich enträtselt und wissen, wie sie uns beikommen können. Sie ergreifen selbst nicht die Initiative, sondern lassen uns kommen, um uns dann auszukontern" , glaubt Pizzi.

Tatsächlich wirkte die chilenische Defensive zuletzt lange nicht mehr so stabil, wie zu besten Zeiten. Nach Fehlern im Spielaufbau war die Abwehr löchrig und ließ zu große Räume für gegnerische Schnellangriffe.

Aranguiz rechtzeitig wieder fit?

Umso wichtiger dürfte für das Team sein, dass Leverkusens Defensivstratege Charles Aranguiz rechtzeitig vor dem Spiel gegen Portugal wieder fit wird und ins Team zurückkehren kann. Aranguiz war nach einem harten Einsteigen von Australiens Tim Cahill vom Feld getragen worden. "Er hatte ein paar Tage richtig große Schmerzen" , berichtet Pizzi. Der Coach glaubt aber: "Es besteht mittlerweile wieder große Hoffnung, dass er spielen kann."

Ein Vorteil für die Chilenen könnte sein, dass Portugal auf Pepe verzichten muss. Der bisherige Mannschaftskollege von Ronaldo bei Real Madrid ist im Halbfinale gelbgesperrt. Wohl ebenfalls nicht dabei ist der Dortmunder Raphael Guerreiro, der beim Training des Europameisters am Dienstagvormittag fehlte. Er laboriert an einer Fußverletzung.

