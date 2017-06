Neuseeland hofft gegen Mexiko endlich auf Tore

Exakt 513 Minuten dauert die trefferlose Zeit der Neuseeländer beim Turnier der Champions nun schon an. Der letzte Treffer datiert aus dem Jahr 2003 beim 1:3 gegen Kolumbien. Raf de Gregorio hieß damals der Torschütze.

Hudson: "Entschlossen auftreten"

Um gegen die Mexikaner zu treffen, muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung gegenüber dem Auftaktspiel gegen Russland her. Nicht alles lief nach Plan beim 0:2 gegen den Turnier-Gastgeber. All-Whites-Coach Anthony Hudson ist aber überzeugt, dass sein Team ein anderes Gesicht zeigt. "Wir wollen keine Angst haben oder negativ in das Spiel gehen ", sagt Hudson. "Wir haben gegen Russland nicht das gezeigt, was wir können, jetzt müssen wir entschlossen auftreten ."

Immerhin hatten Hudsons Männer einen Tag mehr Zeit zur Regeneration als die Mexikaner. Und an den Gegner hat man durchaus gute Erinnerungen. Beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen Herbst schlug man sich gegen die Mexikaner laut Hudson beim 1:2 im Test achtbar.

Chicharito peilt Jubiläums-Tor an

Für die Mittelamerikaner wäre alles andere als ein Sieg eine große Enttäuschung. Schließlich soll der Halbfinal-Einzug nicht frühzeitig verspielt werden. Nach dem beachtlichen 2:2 zum Auftakt gab es viel Schulterkopfen für das Team von Trainer Juan Carlos Osorio.

Im Fokus: Bayer Leverkusens Stürmer Javier Hernandez. Nach seinem Treffer gegen Portugal, einem schönen Flugkopfball, fehlen "Chicharito" nur noch zwei Länderspiel-Treffer bis zur 50-Tore-Marke. Rekord-Torschütze der Mexikaner ist er ohnehin.

Rafa Márquez wohl dabei

Es wird erwartet, dass Trainer Osorio wieder einmal seine Startaufstellung auf vielen Positionen verändert, sodass wohl acht neue Spieler zum Zug kommen werden. Einer von ihnen dürfte Routinier Rafa Márquez sein. Nachdem er beim Unentschieden gegen Portugal auf der Bank bleiben musste, wird der 38 Jahre alte Spielführer der Mexikaner nun wohl in der Startaufstellung stehen.

red/sid/dpa | Stand: 21.06.2017, 09:48